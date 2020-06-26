Manisa'da deprem! Son durum ne? Manisa Valisi Yaşar Karadeniz açıkladı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/manisada-deprem-son-durum-ne-manisa-valisi-yasar-karadeniz-acikladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Manisa'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Saruhanlı olan deprem yerin 9,29 KM derinliğinde ve saat 10.21'de meydana geldi. Peki son durum ne? Yıkım oldu mu? Manisa Valisi Yaşar Karadeniz açıkladı!