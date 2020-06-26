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    Manisa'da deprem! Son durum ne? Manisa Valisi Yaşar Karadeniz açıkladı!

    Giriş Tarihi: 26.06.2020, 10:58

    Manisa'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Saruhanlı olan deprem yerin 9,29 KM derinliğinde ve saat 10.21'de meydana geldi. Peki son durum ne? Yıkım oldu mu? Manisa Valisi Yaşar Karadeniz açıkladı!

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