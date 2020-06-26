Manisa'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Saruhanlı olan deprem yerin 9,29 KM derinliğinde ve saat 10.21'de meydana geldi. Peki son durum ne? Yıkım oldu mu? Manisa Valisi Yaşar Karadeniz açıkladı! Manisa'da korkutan deprem! İzmir'de de hissedildi
Manisa'da deprem! Son durum ne? Manisa Valisi Yaşar Karadeniz açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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