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Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu'ndan 5 milyon lira gelir

Giriş Tarihi: 17.02.2020, 13:11

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın '35 İzmir' projesi arasında yer alan Menemen Aliağa Çandarlı Otoyol Projesi, 30 Ekim 2019 tarihinde hizmete sokuldu. 2017 yılında temeli atılan 56 kilometresi otoyol ve 40 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 96 km uzunluğundaki Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun 91 km'lik kesimi Çandarlı'ya gidiş gelişlerde trafik keşmekeşi yaşayan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. İzmir-Çandarlı arasını 40 dakikaya düşüren otoyolu 2 ayda 318 bin araç sürücüsü kullandı. Bu geçişlerden 5 milyon 679 bin lira gelir elde edildi. Otoyol'un resmi açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

2017 yılında temeli atılan 56 kilometresi otoyol ve 40 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 96 km uzunluğundaki Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun 91 km'lik kesimi Çandarlı'ya gidiş gelişlerde trafik keşmekeşi yaşayan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. 31 Aralık tarihine kadar 2 aylık süreçte 318 bin 922 araç sürücüsü Çandarlı'ya geliş gidişlerde tercihini yeni hizmete sokulan otoyoldan yana kullandı. Bu geçişlerden de 5 milyon 679 bin 725 lira 50 kuruşluk gelir elde edildi. Karayolları genel Müdürlüğü, resmi açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan Çandarlı Otoyolunun kalan 5 km'lik kesiminin de trafik güvenliği çalışmaları tamamlandığında açılacağını duyurdu. Karayolları genel müdürlüğü yetkilileri İzmir'in Aliağa ve Çandarlı Limanı ile otoyol kalitesinde bağlantısını sağlayan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, İzmir-Aydın, İzmir-Urla-Çeşme ve İzmir Çevre Otoyolu'nun devamı niteliğinde olduğuna dikkat çekti. Bölgedeki ağır vasıta trafiğine hizmet eden otoyolla; trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin artırıldığına dikkat çeken yetkililer, yeni açılan yolla seyahat sürelerinin de kısaltıldığını, yöredeki turizm ve sanayinin gelişimine önemli katkı sağlandığını belirtti.

YAP İŞLET DEVRET
Yap-İşlet-Devret modeliyle ihale edilen projenin tamamlanmasıyla İzmir ile Çandarlı arasındaki mesafe yaklaşık 40 dakikaya indi. Toplam uzunluğu 96 km olan Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu, İzmir'de sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak. İzmir- Aydın, İzmir-Urla-Çeşme ve İzmir Çevre Otoyolu'nun devamı niteliğindeki Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu; bölgedeki demir çelik fabrikaları, limanlar ve organize sanayi bölgelerinin bulunduğu Aliağa güzergâhı ile Foça'daki turizm merkezlerinin hızlı ulaşım ihtiyacının karşılanması sağlanacak.

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