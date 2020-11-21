İZMİR'in Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile yardımcılarının da bulunduğu toplam 26 kişinin dün gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Serdar Aksoy neden gözaltına alındı? Menemen Belediyesi'nden neler yaşandı? Yeni Asır Haber Müdürü Erhan Gülenç, A Haber için değerlendirdi.
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy neden gözaltına alındı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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