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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı

    Giriş Tarihi: 07.04.2020, 20:37

    Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 15:00'de salgında son durum ve yeni tedbirlerle ilgili toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Son vaka sayısını açıklayan Bakan Koca, İstanbul'a yapılacak 2 hastane hakkındaki son detayları da duyurdu. .

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