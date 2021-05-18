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    Şehit ailelerinden CHP'nin skandal bakanlık açıklamasına tepki

    Giriş Tarihi: 18.05.2021, 12:38

    CHP'nin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Önceki gün CHP'li Dursun Çiçek'in HDP'li bakan açıklamasının ardından dün de Gürsel Tekin, "HDP'ye niye bakanlık verilmesin' dedi. CHP'lilerin bu açıklamalarına şehit ailelerinden sert tepkiler geldi. A Haber ekibi Denizli ve İzmir'den şehit aileleri ile biraraya geldi. İşte CHP'nin skandal açıklamalarına gelen tepkiler...

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