Soyer’den şimdi de sohbet ihalesi

Toplam borcu 12 milyar liraya dayanmasına rağmen düzenlediği yüzbinlerce liralık "koni dizme", "heykel sayma" ve "süsleme" ihaleleriyle adından söz ettiren Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer şimdi de "sohbet" ihalesi düzenledi.

Geçtiğimiz haftalarda "2021 yılı kültür ve sanat sohbetleri hizmeti" başlığıyla ile düzenlenen ihaleyi İzmir merkezli Festival Yayıp Yapım Ltd. şirketi 482 bin 500 liralık teklifiyle kazandı. İki firmanın teklif verdiği ihaleyi kazanan Festival Yayın Yapım şirketi, bu işten aylık 57 bin lira kazanacak. Şirket bu yıl içinde Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarında kültür ve sanat sohbetleri düzenleyecek. Bu sohbetlere kimlerin katılacağı ise, şu an için bilinmiyor.

BİR ABSÜRT İCRAAT DAHA



ABSÜRT İHALELER DİZİSİ

Soyer, geçtiğimiz günlerde Altınyol'a emniyet şeridi açmak için koni dizdirme ihalesi yaptı. 30 binden fazla çalışanı olan belediyede bu iş için eleman bulunamaması şaşkınlık yaratırken sadece 2-3 işçinin yapabileceği işlem için tam 583 bin lira ödenecek.

Öte yandan, belediyeye ait Grand Plaza şirketi, İzmirlinin parasının nasıl boş yere harcandığını gösteren bir icraata daha imza attı. Şirket, 592 bin liraya "süsleme" ihalesi gerçekleştirdi.

"Tekstil kiralama ve süsleme hizmet alımı" adıyla yapılan ihaleyi İzmir'den Startan Organizasyon firması kazandı. Grand Plaza'nın geçtiğimiz yıl Mart ayında da aynı hizmet alımı için ihaleye çıktığı ve yine aynı firmanın 350 bin liralık teklifle o ihaleyi de kazandığı ortaya çıktı.

Bu arada belediyenin İzmir'deki heykellerin sayımı için geçtiğimiz İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'daki Sosyal yaşam Kampüsü (huzurevi) binasının önünden geçen pis su hattının yenilenmesi için çıktığı ihalede de ilginç bir gelişme yaşandı. İhale "pazarlık usulü" ile Diyarbakır merkezli faaliyet gösteren müteahhit Mustafa Onur Ayyıldız'a verildi.

İhale bedeli ise, 698 bin lira oldu. Bu ihale, "Madem pazarlık usulü ile veriliyor, İzmir'de pis su borusunu değiştirecek müteahhit yok mu?" sorusunu gündeme getirdi. tiğimiz günlerde yaptığı "İzmir ili heykel, anıt ve rölyef envanteri çıkarılması hizmet alımı" ihalesinde 11 teklif verildi. Heykel ve anıt sayımı için 254 bin 697 lira 50 kuruş muhammen bedelle çıkılan ihaleye, en yüksek 1 milyon 535 bin lira, en düşük 171 bin 588 teklif verildi.



PİS SU HATTINI DİYARBAKIRLILAR YENİLEDİ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'daki Sosyal yaşam Kampüsü (huzurevi) binasının önünden geçen pis su hattının yenilenmesi için çıktığı ihalede de ilginç bir gelişme yaşandı. İhale "pazarlık usulü" ile Diyarbakır merkezli faaliyet gösteren müteahhit Mustafa Onur Ayyıldız'a verildi.

İhale bedeli ise, 698 bin lira oldu. Bu ihale, "Madem pazarlık usulü ile veriliyor, İzmir'de pis su borusunu değiştirecek müteahhit yok mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Erhan GÜLENÇ