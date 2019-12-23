Türkiye'nin turizm cenneti Muğla yıllardır iyi yönetilemediği için çevre felaketiyle karşı karşıya. Denizin dibindeki parçalanan atık su sistemi tehlike saçıyor. İşte detaylar a haber ekranlarında…
Turizm cenneti Muğla Marmaris'te çevre felaketi! Parçalanan atık su sistemi tehlike saçıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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