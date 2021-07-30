Yangınlarla mücadelede 3. gün! Bakanlar canlı yayında son durumu açıkladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/yanginlarla-mucadelede-3-gun-bakanlar-canli-yayinda-son-durumu-acikladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını henüz etkisini yitirmemişken Ege ve Akdeniz'in başka illerinde de başlayan yangınlar yürekleri dağladı. 2 günde Türkiye'nin pek çok ilinde çıkan yangın akıllara sabotaj ihtimalini getirirken yangın bölgelerinde yaşanan son durumlarda merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Antalya Manavgat'tan yangın çalışmaları ile ilgili son durumu aktardı. Pakdemirli, yangınların 57'sini kontrol altına aldıklarını bildirdi.