Balıkesir'de sevgili dehşeti! Birlikte yaşadığı sevgilisi Nazan Can'ı tüfekle öldürdü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/balikesirde-sevgili-dehseti-birlikte-yasadigi-sevgilisi-nazan-cani-tufekle-oldurdu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, boşanma aşamasında olan iki çocuk babası Mehmet B. (46), birlikte yaşadığı sevgilisi Nazan Can'ı (35) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Silahı ateşlediği sırada Mehmet B.'nin de tetiğe sıkışan parmağı koptu.