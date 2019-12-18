Balıkesir'in Edremit ilçesinde, boşanma aşamasında olan iki çocuk babası Mehmet B. (46), birlikte yaşadığı sevgilisi Nazan Can'ı (35) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Silahı ateşlediği sırada Mehmet B.'nin de tetiğe sıkışan parmağı koptu. Balıkesir'de sevgili dehşeti! Birlikte yaşadığı sevgilisini tüfekle öldürdü
Balıkesir'de sevgili dehşeti! Birlikte yaşadığı sevgilisi Nazan Can'ı tüfekle öldürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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