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'de ! Birlikte yaşadığı sevgilisini tüfekle öldürdü

Balıkesir'de sevgili dehşeti! Birlikte yaşadığı sevgilisini tüfekle öldürdü

18.12.2019, 09:36 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019,09:52

'in ilçesinde, boşanma aşamasında olan iki çocuk babası Mehmet B. (46), birlikte yaşadığı sevgilisi 'ı (35) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Silahı ateşlediği sırada Mehmet B.'nin de tetiğe sıkışan parmağı koptu.

Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Kapıcıbaşı Mahallesi Bodur Cami Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre ekmek fırınında çalışan ve boşanma aşamasında olan Mehmet B., birlikte alkol aldığı ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

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