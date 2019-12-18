Balıkesir'de sevgili dehşeti! Birlikte yaşadığı sevgilisini tüfekle öldürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, boşanma aşamasında olan iki çocuk babası Mehmet B. (46), birlikte yaşadığı sevgilisi Nazan Can'ı (35) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Silahı ateşlediği sırada Mehmet B.'nin de tetiğe sıkışan parmağı koptu.

Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Kapıcıbaşı Mahallesi Bodur Cami Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre ekmek fırınında çalışan ve boşanma aşamasında olan Mehmet B., birlikte alkol aldığı Nazan Can ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN