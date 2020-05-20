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    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 20.05.2020 hava durumu raporu

    Bugün hava nasıl olacak? 20.05.2020 hava durumu raporu

    Giriş Tarihi: 20.05.2020, 10:34

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile zamanla batı bölgelerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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