Çanakkale'de çevre felaketi! Sarıçay çamurla kaplandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/canakkalede-cevre-felaketi-saricay-camurla-kaplandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çanakkale'de şehri ortadan ikiye bölen Sarıçay, doğası ve tarihi ile en güzel şehirlerden biri olsa bile aynı durum ne yazık ki şehir merkezi için geçerli değil. Sarıçay'ın yatağı yıllardır temizlenmediği için çamur ve balçıkla kaplandı ve yüzeyinin rengi de değişti. Onlarca balıkçı geçim kaynağı olan Sarıçay için gerekli müracatları yapsa bile dönüş alamıyor. Bilim insanlarının da gündemine giren bölge için 26 bölgeden laboratuvara örnekler gönderildi ve test sonuçlarına göre yüksek riskli kimyasal atık uyarısı yapıldı. Detayları A Haber'den Vedat Sezer aktardı.