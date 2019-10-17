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Çanakkale'de feci kaza! Kamyon şarampole devrildi

Giriş Tarihi: 17.10.2019, 09:30

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan sürücü yaralandı. Ekipler, kamyonun altında kalan sürücüyü iki vinç yardımıyla 1 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtardı

Çanakkale'de feci kaza! Kamyon şarampole devrildi

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