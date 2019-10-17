Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan sürücü yaralandı. Ekipler, kamyonun altında kalan sürücüyü iki vinç yardımıyla 1 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtardı Çanakkale'de feci kaza! Kamyon şarampole devrildi
Çanakkale'de feci kaza! Kamyon şarampole devrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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