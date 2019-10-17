Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan sürücü yaralandı. Ekipler, kamyonun altında kalan sürücüyü iki vinç yardımıyla 1 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtardı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan sürücü yaralandı.
Seyfi Durulkan yönetimindeki 45 ACH 567 plakalı domates yüklü kamyon, İzmir kara yolunun Nusratlı rampalarında şarampole devrildi.
Çanakkale'de feci kaza! Kamyon şarampole devrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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