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'de feci kaza!

Çanakkale'de feci kaza! Kamyon şarampole devrildi

17.10.2019, 09:21 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019,09:31

'nin ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan sürücü yaralandı. Ekipler, kamyonun altında kalan sürücüyü iki vinç yardımıyla 1 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtardı

'nin ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan sürücü yaralandı.

yönetimindeki 45 ACH 567 plakalı domates yüklü , İzmir kara yolunun Nusratlı rampalarında .

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