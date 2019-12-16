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Çanakkale'de işçileri taşıyan minibüs ile vincin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 16.12.2019, 10:23

Çanakkale'de işçileri taşıyan minibüs ile vincin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Hasan Demirel idaresindeki 17 KL 018 plakalı servis minibüsü, Çanakkale-İzmir kara yolunun Güzelyalı köyü mevkisinde aynı yönde giden Kurtuluş Yılmaz'ın kullandığı 34 09 3356 plakalı vinçle çarpıştı.

Hasan Demirel idaresindeki 17 KL 018 plakalı servis minibüsü, Çanakkale-İzmir kara yolunun Güzelyalı köyü mevkisinde aynı yönde giden Kurtuluş Yılmaz'ın kullandığı 34 09 3356 plakalı vinçle çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü Demirel ve araçtaki 14 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, 112 Acil Servis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Minibüsün, merkeze bağlı Kumkale köyüne işçileri götürmek üzere Çanakkale'den hareket ettiği belirtildi.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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