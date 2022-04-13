Çiğli'de çöp yığınları artıyor! Vatandaş isyan etti

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CHP'li Çiğli Belediyesi'nin şirketi Çibel AŞ ile Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube arasında süren toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve çıkmıştı. 836 temizlik işçisinin greve çıkması sonrası sokaklar adeta çöp dağları haline gelmişti. Grevin sonlandığı belirtilse de çöpler hala toplanmadı ve vatandaş isyan eder duruma geldi. Havaların ısınması ile birlikte kötü kokuların daha da yayılması sonucu vatandaş kapı, pencere açamaz duruma geldi. Çiğli halkı grevin haklılığına karşı olmadıklarını ancak en azından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bu çöp dağlarına ilçeyi mahkum etmemesi gerektiğini savundular. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.