  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Çiğli'de çöp yığınları artıyor! Vatandaş isyan etti

    Çiğli'de çöp yığınları artıyor! Vatandaş isyan etti

    Giriş Tarihi: 13.04.2022, 12:59

    CHP'li Çiğli Belediyesi'nin şirketi Çibel AŞ ile Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube arasında süren toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve çıkmıştı. 836 temizlik işçisinin greve çıkması sonrası sokaklar adeta çöp dağları haline gelmişti. Grevin sonlandığı belirtilse de çöpler hala toplanmadı ve vatandaş isyan eder duruma geldi. Havaların ısınması ile birlikte kötü kokuların daha da yayılması sonucu vatandaş kapı, pencere açamaz duruma geldi. Çiğli halkı grevin haklılığına karşı olmadıklarını ancak en azından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bu çöp dağlarına ilçeyi mahkum etmemesi gerektiğini savundular. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.

    Öterken bayılması ile ün salmıştı! Denizlili horozdan üzen haber
    Öterken bayılması ile ün salmıştı! Denizlili horozdan üzen haber
    Ümitcan Uygun’a verilen ceza belli oldu
    Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu
    İzmir ve İstanbul’da suç örgütüne eş zamanlı operasyon!
    İzmir ve İstanbul'da suç örgütüne eş zamanlı operasyon!
    İzmir’de yaşlı kadını gasp etti! Polisten kaçarken dere yatağına atladı
    İzmir'de yaşlı kadını gasp etti! Polisten kaçarken dere yatağına atladı
    25 aylık hasret sona erdi! Ayvalık-Midilli seferleri yeniden başladı
    25 aylık hasret sona erdi! Ayvalık-Midilli seferleri yeniden başladı
    İzmir’de 12 adrese eş zamanlı ’torbacı’ baskını
    İzmir'de 12 adrese eş zamanlı 'torbacı' baskını
    Kütahya Domaniç’te Nisan ayında kar sürprizi
    Kütahya Domaniç'te Nisan ayında kar sürprizi
    İzmir’de yangın paniği! Gıda Çarşısı’nda 3 iş yeri zarar gördü
    İzmir'de yangın paniği! Gıda Çarşısı'nda 3 iş yeri zarar gördü
    Miras kavgasında ablasına art arda ateş açtı!
    Miras kavgasında ablasına art arda ateş açtı!
    Denizli’de asitli dehşet! Yüzü yandı gözünü kaybetti
    Denizli'de asitli dehşet! Yüzü yandı gözünü kaybetti
    Türkiye’nin hac kontenjanı belli mi? Yeni kura çekilecek mi? Eski kuralar geçerli olacak mı?
    Türkiye'nin hac kontenjanı belli mi? Yeni kura çekilecek mi? Eski kuralar geçerli olacak mı? 11.4.2022 12:34:15
    İzmir Çiğli’yi çöp dağları sardı
    İzmir Çiğli'yi çöp dağları sardı
    Kırmızı listedeki Akdeniz fokunun doğumu ilk kez Muğla’da kayıt altına alındı
    Kırmızı listedeki Akdeniz fokunun doğumu ilk kez Muğla'da kayıt altına alındı
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    İzmir Çiğli'yi çöp dağları sardı

    EN YENİ VİDEOLAR

    Öterken bayılması ile ün salmıştı! Denizlili horozdan üzen haber
    Öterken bayılması ile ün salmıştı! Denizlili horozdan üzen haber
    Ümitcan Uygun’a verilen ceza belli oldu
    Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu
    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nden ’kimlik ve adres bilgileri sızdırıldı’ iddiasına yalanlama
    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden 'kimlik ve adres bilgileri sızdırıldı' iddiasına yalanlama
    İzmir ve İstanbul’da suç örgütüne eş zamanlı operasyon!
    İzmir ve İstanbul'da suç örgütüne eş zamanlı operasyon!
    İzmir’de yaşlı kadını gasp etti! Polisten kaçarken dere yatağına atladı
    İzmir'de yaşlı kadını gasp etti! Polisten kaçarken dere yatağına atladı
    25 aylık hasret sona erdi! Ayvalık-Midilli seferleri yeniden başladı
    25 aylık hasret sona erdi! Ayvalık-Midilli seferleri yeniden başladı