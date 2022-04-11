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    Yeniasır TV Yaşam İzmir Çiğli'yi çöp dağları sardı

    İzmir Çiğli'yi çöp dağları sardı

    Giriş Tarihi: 11.04.2022, 12:15

    İzmir'in 200 bin kişilik ilçesi Çiğli'de son günlerde çöp sorunu yaşanıyor. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Çiğli Belediyesi temsilcisi SODEMSEN arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından belediye işçileri greve çıktı. Temizlik işçilerinin de iş bırakması nedeniyle ilçede çöpler toplanmadı ve ilçede havaların da ısınması ile birlikte kötü koku dayanılmaz bir hal almaya başladı. İlçede yaşayan vatandaşlar insan sağlığını tehdit eden durumun bir an önce çözülmesini bekliyor. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.

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