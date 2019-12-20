 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir Çiğli'de dehşet! Polis memurunun evinde korkunç manzara! İşte olay yerinden görüntüler...

İzmir Çiğli'de dehşet! Polis memurunun evinde korkunç manzara! İşte olay yerinden görüntüler...

Giriş Tarihi: 20.12.2019, 08:44

İzmir'in Çiğli ilçesinde Sibel Y., polis memuru olan erkek arkadaşı Fatih Y.'yi tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi 8790/5 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Fatih Y.'nin göreve gelmemesi üzerine endişelenen mesai arkadaşları, telefona da cevap vermemesi şüphelendi. Yapılan araştırmanın ardından meslektaşları polis Fatih Y.'nin kız arkadaşı Sibel Y.'nin evine gitti. Zile basmalarına rağmen cevap alamayan polisler, kapıyı çağrılan çilingir yardımıyla açtı. İçeri giren polisler korkunç manzara ile karşılaştı. Fatih Y. ile Sibel Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken bulan polisler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde polis ile kız arkadaşının yaşamını yitirdiğini belirledi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde dehşet! Polis memurunun evinde korkunç manzara
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Çiğli'de dehşet! Polis memurunun evinde korkunç manzara! İşte olay yerinden görüntüler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Okul servisi alev topuna döndü! Aydın'da faciadan dönüldü
Okul servisi alev topuna döndü! Aydın'da faciadan dönüldü
Ceren Özdemir'in katili cinayetten önce uyuşturucu içmiş
Ceren Özdemir'in katili cinayetten önce uyuşturucu içmiş
İzmir'de ayakkabısını bağlamak isteyen çocuğun ayağından otomobil böyle geçti
İzmir'de ayakkabısını bağlamak isteyen çocuğun ayağından otomobil böyle geçti
Kuruluş Osman 5. bölüm tek parça izle
Kuruluş Osman 5. bölüm tek parça izle
Aydınlı Hüseyin Çoban Twitter’daki güvenlik açığını buldu!
Aydınlı Hüseyin Çoban Twitter’daki güvenlik açığını buldu!
Temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyayı salladı!
Temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyayı salladı!
Okul servisi alev topuna döndü! Aydın'da faciadan dönüldü
Okul servisi alev topuna döndü! Aydın'da faciadan dönüldü
Temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyayı salladı!
Mersin'de çekilen temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyayı salladı! O anlar cep telefonu kamerasında
Dehşete düşüren anlar! Otomobilin çarptığı genç metrelerce havaya savrulup yere düştü
Dehşete düşüren anlar! Otomobilin çarptığı genç metrelerce havaya savrulup yere düştü
Büyükada'da 81 at itlaf edildi
Büyükada'da 81 at itlaf edildi
İzmirli doktor 50 yaşında anne doğurdu
İzmirli doktor, 14. tüp bebek denemesi sonrası 50 yaşında üçüzleri doğurdu
Müge Anlı'yı canlı yayında duygulandıran anlar! Dünyanın dört bir yanından mesaj yağdı!
Müge Anlı'yı canlı yayında duygulandıran anlar! Dünyanın dört bir yanından mesaj yağdı!