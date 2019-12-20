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'in ilçesinde ! Polis memurunun evinde

İzmir'in Çiğli ilçesinde dehşet! Polis memurunun evinde korkunç manzara

20.12.2019, 08:38 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019,08:46

'in ilçesinde Sibel Y., olan erkek arkadaşı Y.'yi tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Fatih Y.'nin göreve gelmemesi üzerine endişelenen mesai arkadaşları, telefona da cevap vermemesi şüphelendi. İçeri giren polisler ile karşılaştı.

Olay, akşam saatlerinde Mahallesi 8790/5 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Y.'nin göreve gelmemesi üzerine endişelenen mesai arkadaşları, telefona da cevap vermemesi şüphelendi.

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