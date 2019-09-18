İzmir Foça ve Menemen'de sulama kanalında balık ölümleri endişesi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmir-foca-ve-menemende-sulama-kanalinda-balik-olumleri-endisesi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Menemen ve Foça ilçesinin kırsal mahallelerindeki tarım arazilerine su aktaran kanallarda dünden bu yana görülen balık ölümleri endişe yarattı. Çok kirli akan suyun zehirli olabileceği, sulanan tarlalardan bitkiler yoluyla insan sağlığını da tehdit etme olasılığının yüksek olduğu belirtilerek, acil önlem alınması istendi.