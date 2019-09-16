İzmir Kınık'ta feci kaza! Kavşakta kamyon otomobile çarptı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmir-kinikta-feci-kaza-kavsakta-kamyon-otomobile-carpti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Kınık ilçesinde, kamyonun kavşakta çarptığı otomobilin sürücüsü Atmaca Arık (65) yaşamını yitirdi, gelini Kader (22) ve torunları Oğulcan (5) ile Elif Arık (3) ise yaralandı.