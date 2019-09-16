İzmir'in Kınık ilçesinde, kamyonun kavşakta çarptığı otomobilin sürücüsü Atmaca Arık (65) yaşamını yitirdi, gelini Kader (22) ve torunları Oğulcan (5) ile Elif Arık (3) ise yaralandı. İzmir Kınık'ta feci kaza! Kamyon otomobile çarptı
İzmir Kınık'ta feci kaza! Kavşakta kamyon otomobile çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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