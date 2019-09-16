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'ta feci ! Kamyon otomobile çarptı

İzmir Kınık'ta feci kaza! Kamyon otomobile çarptı

16.09.2019, 14:03 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019,14:09

'in ilçesinde, kamyonun kavşakta çarptığı otomobilin sürücüsü Atmaca (65) yaşamını yitirdi, gelini Kader (22) ve torunları Oğulcan (5) ile (3) ise yaralandı.

, saat 07.00 sıralarında, Soma- Bergama yolu kavşağında meydana geldi. Rahatsızlanan torunlarını 'ne götürmek üzere yola çıkan Atmaca (65), iddiaya göre, yönetimindeki 34 DB 4279 plakalı otomobille kavşaktan kontrolsüz olarak ana yola çıktı. Bu sırada otomobilin sol tarafına, Bergama'dan Soma yönüne giden 'ın kullandığı 35 L 5885 plakalı kamyon çarptı.

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