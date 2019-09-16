İzmir'in Kınık ilçesinde, kamyonun kavşakta çarptığı otomobilin sürücüsü Atmaca Arık (65) yaşamını yitirdi, gelini Kader (22) ve torunları Oğulcan (5) ile Elif Arık (3) ise yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında, Soma- Bergama yolu Kınık kavşağında meydana geldi. Rahatsızlanan torunlarını Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıkan Atmaca Arık (65), iddiaya göre, yönetimindeki 34 DB 4279 plakalı otomobille kavşaktan kontrolsüz olarak ana yola çıktı. Bu sırada otomobilin sol tarafına, Bergama'dan Soma yönüne giden Veli Fidan'ın kullandığı 35 L 5885 plakalı kamyon çarptı.
İzmir Kınık'ta feci kaza! Kamyon otomobile çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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