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İzmir Kınık'ta müzikhole silahlı saldırı olayında 4 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 19.09.2019, 09:17

İzmir'in Kınık ilçesinde, bir müzikhole düzenlenen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili jandarma, olaya karıştıkları öne sürülen C.A. (29), Y.K. (26), H.M. (19) ve M.Ç'yi (19) gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden Ferhat Yılmaz'ın cenazesi, Bağalan Cemevi'ndeki törenin ardından Bağalan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ferhat Yılmaz'ın 2 yıl önce konulan akciğer kanserini yendiği belirtildi.

İzmir Kınık'ta müzikhole silahlı saldırı!

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