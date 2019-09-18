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'ta müzikhole !

İzmir Kınık'ta müzikhole silahlı saldırı!

18.09.2019, 17:10

'in ilçesinde, bir müzikhole düzenlenen sırasında, kapı önünde sigara içtikleri belirlenen personelden (24) yaşamını yitirirken, (47) yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Soma - Bergama karayolunun 24'üncü kilometresindeki kavşağı yakınlarında bulunan müzikholde meydana geldi. Soma'dan Bergama yönüne giden plakası alınamayan otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu müzikholün önünde sigara içtikleri belirlenen çalışanlardan ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar kaçarken, yaralanan 2 kişi silah sesine koşan diğer çalışanların durumu bildirmesi üzerine gelen ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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