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İzmir Konak'ta aşk cinayeti iddiası! Yakınları sinir krizi geçirdi! İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 15.10.2019, 11:29

İzmir’in Konak ilçesinde, bir şahıs pompalı tüfekle önce sevgilisini öldürdü, sonra sevgilisinin kız kardeşini yaraladı ve ardından intihar etti. Olayın ardından tüm mahalle sokağa döküldü. Acı haberi alarak kuaför dükkanının önüne gelen kız kardeşlerin yakınları ise sinir krizleri geçirdi. İşte o görüntüler...

İzmir Konak'ta kanlı infaz! Sevgilisini öldürüp kız kardeşini yaraladı, sonra intihar etti

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İzmir Konak'ta aşk cinayeti iddiası! Yakınları sinir krizi geçirdi! İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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