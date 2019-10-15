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'ta kanlı infaz! Sevgilisini öldürüp kız kardeşini yaraladı, sonra etti

İzmir Konak'ta kanlı infaz! Sevgilisini öldürüp kız kardeşini yaraladı, sonra intihar etti

15.10.2019, 11:10 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019,11:31

'in ilçesinde, bir şahıs pompalı tüfekle önce sevgilisini öldürdü, sonra sevgilisinin kız kardeşini yaraladı ve ardından etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, sabah 08.00'da ilçeye bağlı Mahallesi 1420. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisiyle aralarında husumet bulunan kimliği öğrenilemeyen şahıs, sabah saatlerinde kız arkadaşının işlettiği kuaför dükkanına geldi.

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