İzmir Konak'ta kanlı infaz! Sevgilisini öldürüp kız kardeşini yaraladı, sonra intihar etti

İzmir'in Konak ilçesinde, bir şahıs pompalı tüfekle önce sevgilisini öldürdü, sonra sevgilisinin kız kardeşini yaraladı ve ardından intihar etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, sabah 08.00'da ilçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi 1420. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisiyle aralarında husumet bulunan kimliği öğrenilemeyen şahıs, sabah saatlerinde kız arkadaşının işlettiği kuaför dükkanına geldi.