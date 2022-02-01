İzmir'de çevre katliamı! Sarnıç Ormanları çöplüğe döndü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-cevre-katliami-sarnic-ormanlari-copluge-dondu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de yaşanan çevre felaketlerine bir yenisi daha eklendi. Şehirde yaşanan kötü koku, köstebek yuvasına dönen yollar, moloz yığınları vatandaşı isyan ettiriyor. Şimdi de Gaziemir ilçesinde bulunan Sarnıç Ormanları moloz yığınları ile adeta çöplüğe döndü. Vatandaşın piknik yaptığı, oksijen alınacak alanlardan olan ormanın hali içler acısı. A Haber'den Sefer Ayçe, Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca ile konuyu değerlendirdi.