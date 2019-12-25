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İzmir'de hırsızlık anı güvenlik kamerasında! Böyle saklandı...

Giriş Tarihi: 25.12.2019, 12:01

İzmir'de park halindeki araçların aynalarını, logolarını ve ses sistemlerini çalan şüpheli, güvenlik kameralarını inceleyen polisin detaylı çalışması sonucunda yakalandı. Polisin detaylı çalışması sonucu yakalanan şüpheli, uyuşturucu ve antidepresan hap kullandığı için hiçbir şey hatırlamadığını iddia etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın insanları görünce saklanması ise dikkat çekti. İşte o anlar...

İzmir'de hırsızlık kamerada! Hatırlamadığını söyledi

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