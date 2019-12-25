İzmir'de park halindeki araçların aynalarını, logolarını ve ses sistemlerini çalan şüpheli, güvenlik kameralarını inceleyen polisin detaylı çalışması sonucunda yakalandı. Uyuşturucu ve antidepresan hap kullandığı için hiçbir şey hatırlamadığını iddia etti
İzmir'de park halindeki araçların aynalarını, logolarını ve ses sistemlerini çalan şüpheli, güvenlik kameralarını inceleyen polisin detaylı çalışması sonucunda yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmir'in Karabağlar ilçesinde park halindeki 35 ABE 473 plakalı otomobilin aynası ile logosunun çalınması üzerine çalışma başlattı.
İzmir'de hırsızlık kamerada! Hatırlamadığını söyledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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