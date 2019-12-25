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'de kamerada! Hatırlamadığını söyledi

İzmir'de hırsızlık kamerada! Hatırlamadığını söyledi

25.12.2019, 11:40 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019,12:03

'de park halindeki araçların aynalarını, logolarını ve ses sistemlerini çalan şüpheli, güvenlik kameralarını inceleyen polisin detaylı çalışması sonucunda yakalandı. ve antidepresan hap kullandığı için hiçbir şey hatırlamadığını iddia etti

'de park halindeki araçların aynalarını, logolarını ve ses sistemlerini çalan şüpheli, güvenlik kameralarını inceleyen polisin detaylı çalışması sonucunda yakalandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Büro Amirliği ekipleri, İzmir'in Karabağlar ilçesinde park halindeki 35 ABE 473 plakalı otomobilin aynası ile logosunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

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