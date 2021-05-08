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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de kiraz hasadı başladı

    İzmir'de kiraz hasadı başladı

    Giriş Tarihi: 08.05.2021, 10:50

    Kuzey yarım kürede ilk kiraz hasadı İzmir ve Manisa'da başladı.Gün ağarırken başlayan kiraz hasadı öğlen saatlerine kadar devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihraç ürünlerinden kirazda geçen yıl yaklaşık 224 milyon dolarla kırılan ihracat rekorunun, yeni başlayan sezonda 250 milyon dolara taşınması hedefleniyor. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.

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