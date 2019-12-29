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İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı! Paramparça ettiler

Giriş Tarihi: 29.12.2019, 16:03

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent Mezarlığı'ndaki yaklaşık yüz kadar mezar taşı, kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından kırıldı.

Olay, perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar, gece mezarlığa girerek 10'uncu adada bulunan yüze yakın mezar taşını kırıp, mezarlıklara da zarar vererek kayıplara karıştı.

Cuma günü mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, tahrip edilen mezar taşlarını gördü ve durumu polise bildirdi.

Mezarlıkta çalışma yapan ekipler, şüphelileri bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı!

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