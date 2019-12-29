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İzmir'de mezarlığa !

İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı!

29.12.2019, 12:47 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019,12:48

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent Mezarlığı'ndaki yaklaşık yüz kadar mezar taşı, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kırıldı.

Olay, perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, mezarlığa girerek 10'uncu adada bulunan yüze yakın mezar taşını kırıp, mezarlıklara da zarar verdi.

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