İzmir'in Konak ilçesi Göztepe semtinde, trafik akışının yoğun olduğu sokakta, sürücülerin korna çalarak oluşturduğu gürültü kirliliğinden rahatsız olan mahalleli, çareyi afiş asmakta buldu. Aralarında topladıkları para ile üzerine 'İnsan ol, kornaya basma' yazılı afişi sokakta kolay görünür noktaya asan mahalleli sessizliğin keyfini sürerken, "Rahatsız olan herkes yapsın, tüm Türkiye'ye örnek olsun. Başka türlü anlamıyorlar" dedi.
İzmir'de şaşırtan afiş! Mahalle sakinleri aralarında para toplayıp... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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