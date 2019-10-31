İzmir'de şaşırtan afiş! Mahalleli aralarında para toplayıp...

İzmir'in Konak ilçesi Göztepe semtinde, trafik akışının yoğun olduğu sokakta, sürücülerin korna çalarak oluşturduğu gürültü kirliliğinden rahatsız olan mahalleli, çareyi afiş asmakta buldu. Mahalleli aralarında topladıkları para ile yaptırdıkları afişe öyle bir şey yazdı ki görenler hayrete düştü. Afişi sokakta kolay görünür bir noktaya asan vatandaşlar sessizliğin keyfini sürerken, "Rahatsız olan herkes yapsın, tüm Türkiye'ye örnek olsun. Başka türlü anlamıyorlar" dedi.

İzmir'in Konak ilçesi Göztepe semtinde, trafik akışının yoğun olduğu sokakta, sürücülerin korna çalarak oluşturduğu gürültü kirliliğinden rahatsız olan mahalleli, çareyi afiş asmakta buldu. Mahalleli aralarında topladıkları para ile yaptırdıkları afişe öyle bir şey yazdı ki görenler hayrete düştü. Afişi sokakta kolay görünür bir noktaya asan vatandaşlar sessizliğin keyfini sürerken, "Rahatsız olan herkes yapsın, tüm Türkiye'ye örnek olsun. Başka türlü anlamıyorlar" dedi.