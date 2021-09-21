İzmir'de sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası! Tartışmalı görüntünün perde arkası

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-sifir-otomobillerde-stokculuk-iddiasi-tartismali-goruntunun-perde-arkasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ÖTV indirimi sonrası İzmir'de bir bayinin araç stokladığı öne sürülmüştü. Sosyal medyada bir vatandaş tarafından paylaşılan görüntüde araç satın almak için gittikleri bir otomobil bayisinde kendilerine stokta araç kalmadığının söylenmesi üzerine aynı firmaya ait olduğunu iddia ettikleri yüzlerce otomobilin yer aldığı videoyu paylaşarak, 'stokçuluk' yapıldığı öne sürüldü. Peki olayın perde arkası ne? A Haber'den Tayfun Er detayları aktardı.