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İzmir'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi! O anlar telefon kameralarına böyle yansıdı...

Giriş Tarihi: 25.09.2019, 09:34

İzmir’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sırasında çıkan şimşekler, görsel şölen oluşturdu. İzmir sokakları ve caddeleri gece saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeni ile sular altında kaldı. Yağış sebebiyle birçok ev ve iş yeri zarar görürken, yağış esnasında oluşan şimşek çakması ise vatandaşlara görsel şölen sundu. Şimşek çakma esnasında vatandaşların telefonlarına yansıyan görüntülerde İzmir’de adeta gece gündüze döndü.

İzmir'de şiddetli sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı
İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!

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İzmir'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi! O anlar telefon kameralarına böyle yansıdı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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