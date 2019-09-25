İzmir'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi! O anlar telefon kameralarına böyle yansıdı...

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İzmir’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sırasında çıkan şimşekler, görsel şölen oluşturdu. İzmir sokakları ve caddeleri gece saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeni ile sular altında kaldı. Yağış sebebiyle birçok ev ve iş yeri zarar görürken, yağış esnasında oluşan şimşek çakması ise vatandaşlara görsel şölen sundu. Şimşek çakma esnasında vatandaşların telefonlarına yansıyan görüntülerde İzmir’de adeta gece gündüze döndü.