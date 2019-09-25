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'de yağış hayatı olumsuz etkiledi!

İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!

25.09.2019, 08:59 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019,09:10

'de şiddetli nedeniyle Karabağlar ilçesindeki ile bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar su birikintisinde mahsur kaldı.

'de şiddetli hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

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