İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!

İzmir'de şiddetli sağanak nedeniyle Karabağlar ilçesindeki Polis Merkezi ile bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar su birikintisinde mahsur kaldı.
İzmir'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.
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