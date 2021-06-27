İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bir vatandaş, CHP'ye olan isyanını dile getirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya şikayetlerini ileten İzmirli vatandaş, 'Bunca yıl oy verdim yazıklar olsun. Kendim de AK Parti'ye üye oldum. Bıktık artık bu CHP'den. Şuramıza kadar geldi' dedi.
İzmirli vatandaş isyan etti: Bıktık artık CHP'den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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