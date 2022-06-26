Kuraklık orman yangınlarını tetikler mi?

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Son yıllarda dünya genelinde kuraklıkla mücadele artarak sürüyor. Kuraklık tehlikesi ile birlikte barajlarda su seviyelerinde azalma ve yangınlarda da artışlar olmaya başladı. Peki iklimle orman yangınlarının bağlantısı var mı? İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, yağışın az olduğu kış döneminin ardından yaz mevsiminde orman yangını sayısının çok ciddi oranda arttığını söyledi. Yaşar, "Bir ters orantı ortaya çıktı. Göreceli olsa da yağışın az olduğu kış döneminin ardından yaz mevsiminde yangın sayısının çok ciddi oranda arttığını gördük. Türkiye'de yılda ortalama 2 bin 500 civarında yangın çıkar. Her yıl yaklaşık 6 bin 500 hektarlık orman kaybediyoruz. Geçen yıl tüm zamanların rekoru kırıldı. 20 yılda kaybettiğimiz orman alanını bir yılda kaybetmiş olduk" dedi.