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    Yeniasır TV Yaşam Marmaris alevlere teslim! İşte bölgedeki son durum

    Marmaris alevlere teslim! İşte bölgedeki son durum

    Giriş Tarihi: 30.07.2021, 09:24

    Marmaris'teki orman yangını 2. gününde de devam ediyor. Marmaris ilçesi İçmeler kara yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayılırken otellere 100 metre kadar yaklaştı. Peki Marmaris'te son durum ne? A Haber muhabiri Nejat Kırbulut Marmaris'ten son durumu aktardı.

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