Sağanak hayatı felç etti! Aydın'da bir öğrenci aniden suya gömüldü! İşte saniye saniye o anlar...

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Kuşadası’nda son günlerde artan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Etkili olan yağışta kaldırımda yürüyen öğrenci, dengesini kaybedip düşünce az kalsın boğuluyordu. İşte o anlar...

Yaklaşık 2 saat süren sağanak yağış nedeniyle birçok yol ve cadde trafiğe kapandı, adeta göl oldu. Yağıştan dolayı göle dönen yollarının yanı sıra kaldırımlarda suyun altında kaldı. Okul çıkışında evine gitmek isteyen öğrenciler yağmurdan kapanmış yollarda tehlikeli anlar yaşadı.



İlköğretim öğrencisi Cesur A., okul dönüşü Kuşadası Garaj yolu istikametinden evine doğru gitmek isterken göle dönen yolda kaldırımlarında suyun altında kalmasıyla zor anlar yaşadı. Hızlı adımlarla evine giderken dengesini kaybedip düşen Cesur az kalsın boğuluyordu. Çevre sakinleri yolların her yağmurda böyle olmasından dolayı şikayetlerini belirtirken şans eseri Cesur'un kazayı hafif sıyrıklarla atlatmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.