Aydın Kuşadası'nda sağanak hayatı felç etti! Yolda yürüyen bir öğrenci aniden suya gömüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Suya gömülen bir öğrenci, olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu. İşte saniye saniye o anlar...