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'nda hayatı felç etti! Yolda yürüyen bir öğrenci aniden suya gömüldü

Aydın Kuşadası'nda sağanak hayatı felç etti! Yolda yürüyen bir öğrenci aniden suya gömüldü

25.12.2019, 09:20 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019,10:01

'ın ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Suya gömülen bir öğrenci, olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu. İşte saniye saniye o anlar...

İlçe genelinde etkili olan yağış nedeniyle İkiçeşmelik Mahallesi taş ocağı mevkinde 5 yıl önce karayolları tarafından yapılan alt ve üst geçit viyadük yolu ile doldu.

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