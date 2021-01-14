Tarihi gün! İzmir'de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

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Son dakika... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, İzmir'de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, kentte ilk olarak Halk Sağlığı Müdürlüğünde toplanarak 30 ilçedeki hastanelere dağıtıldı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan aşı polikliniklerinde sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı.

Daha önce Kovid-19 olmayan sağlık çalışanlarının, kendilerine gelen barkodlarla aşıları yapılıyor.

Başhekim Prof. Dr. Ali Gürbüz, AA muhabirine, hastane bünyesindeki 8 aşı istasyonunda sabahtan itibaren aşılamanın başladığını söyledi.

Gürbüz, "Hastanemizde toplam 4 bin 400 sağlık çalışanına aşı yapılacak. Günde yaklaşık bin kişiye aşı yapmayı ve aşıları 3 günde tamamlamayı hedefliyoruz. İlk aşıyı Sağlık Bakanımızın olması sağlık çalışanlarımıza örnek oldu." dedi.

Başhemşire Fatma İncekara Aydan, aşı oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Mart ayından beri mücadele ediyoruz. Bundan sonra Kovid-19 ile daha güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Bize bu olanağı sağlayan tüm büyüklerimize teşekkür ederiz. Bizim tek amacımız var, hastalarımızın iyileşmesi ve Kovid-19'un artık sona ermesi." diye konuştu.

İzmir'de 50 bine yakın sağlık çalışanının ilk doz aşılarını olacağı öğrenildi.

AA