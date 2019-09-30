Uşak’ta hayvan sever kadın arka ayakları felçli olduğu için yaşamaz denilen köpeği hayata döndürdü. Köpeğe ayarlanabilir yürüteç yaptırarak yaşamasını sağlayan Safiye Acar isimli kadın yaptığı davranışlı büyük bir insanlık örneği gösterdi. Uşak'ta yaşamaz denilen felçli köpeği hayata döndürdü
Uşak'ta yaşamaz denilen felçli köpek için her şeyi yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.