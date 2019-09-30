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Uşak'ta yaşamaz denilen felçli köpek için her şeyi yaptı

Giriş Tarihi: 30.09.2019, 11:42

Uşak’ta hayvan sever kadın arka ayakları felçli olduğu için yaşamaz denilen köpeği hayata döndürdü. Köpeğe ayarlanabilir yürüteç yaptırarak yaşamasını sağlayan Safiye Acar isimli kadın yaptığı davranışlı büyük bir insanlık örneği gösterdi.

Uşak'ta yaşamaz denilen felçli köpeği hayata döndürdü

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