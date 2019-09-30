Uşak'ta yaşamaz denilen felçli köpeği hayata döndürdü

Uşak'ta hayvansever bir kadın arka ayakları felçli olduğu için yaşamaz denilen köpeği hayata döndürdü. Köpeğe ayarlanabilir yürüteç yaptırarak yaşamasını sağlayan Safiye Acar, yaptığı bu davranışla büyük bir insanlık örneği gösterdi.

Uşak'ta yaşayan Safiye Acar isimli bir hayvansever, arka ayakları felçli olduğu için sahibi tarafından terk edilmek üzere olan iki aylık köpek yavrusunu sahiplendi. Yavru köpeği veterinere götürülünce, omurilik felci olduğunu öğrenen Acar, veterinerin 'bu köpek yaşamaz, uyutalım' demesine aldırmadı ve 'Pamuk' ismi koyduğu yavru köpeği hayata tutundurmak için elinden geleni yaptı.