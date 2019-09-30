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'ta yaşamaz denilen köpeği hayata döndürdü

Uşak'ta yaşamaz denilen felçli köpeği hayata döndürdü

30.09.2019, 10:50

'ta bir kadın arka ayakları olduğu için yaşamaz denilen köpeği hayata döndürdü. Köpeğe ayarlanabilir yürüteç yaptırarak yaşamasını sağlayan , yaptığı bu davranışla büyük bir insanlık örneği gösterdi.

'ta yaşayan isimli bir , arka ayakları olduğu için sahibi tarafından terk edilmek üzere olan iki aylık yavrusunu sahiplendi. Yavru köpeği veterinere götürülünce, omurilik felci olduğunu öğrenen Acar, veterinerin 'bu köpek yaşamaz, uyutalım' demesine aldırmadı ve '' ismi koyduğu yavru köpeği hayata tutundurmak için elinden geleni yaptı.

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