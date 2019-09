Şakadan cinayet

Manisa’daki evinde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunan 18 yaşındaki Gamze’nin, arkadaşının şaka olsun diye doğrulttuğu silahla vurulduğu ortaya çıktı. Zanlılar gözaltına alınırken, genç kız gözyaşlarıyla toprağa verildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 18 yaşındaki Gamze Kurt'un öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fatih mahallesi 4905 Sokak'ta Gamze Kurt'un yaşadığı müstakil evden önceki akşam saat 08.00'de silah sesi duyulması üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, genç kızı mutfakta kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kurt'un av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cesedi ise savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



TÜFEĞİ ÜSTÜNE DOĞRULTTU

Polisin cinayetle ilgili araştırmasında, hayatını kaybeden Gamze Kurt'un olay gecesi kuzeni Gülsüm C. (17), arkadaşları Hüseyin Yılmaz (30) ve Şerif Can Cantimur (28) ile birlikte olduğu tespit edildi. Gamze Kurt'un ve Gülsüm C'nin mutfakta yemek yaptığı sırada Hüseyin Yılmaz'ın evde bulunan av tüfeğiyle oynadığı ve yine evde bulunan pompalı tüfeği eline alan Şeref Can Cantimur'un ise silahı şakalaşmak için Gamze Kurt'a doğrulttuğu, tüfeğin ateş alması sonucu ise Gamze Kurt'un başından vurulduğu öğrenildi. Genç kızın kanlar içinde yere yığılmasının ardından kuzeni Gülsüm C. ve Şeref Can Cantimur polise teslim oldu. Hüseyin Yılmaz ise Ankara'ya gitmek üzere Manisa Şehirlerarası Otogarı'na gitti. Ancak ihbarı değerlendiren ekipler, Yılmaz'ı otobüs beklediği sırada ele geçirdi. Emniyete götürülen şüphelilerden Cantimur'un suçunu itiraf ettiği öğrenilirken, ifadeleri tamamlanan 3 kişi nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

ARKADAŞININ silahından çıkan kurşunla 18'inde yaşamını yitiren Gamze Kurt, dün gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı. Genç kızın üzerine gelinlik konulan tabutu cenaze namazının kılınacağı Kalemli Camii'ne getirildiği sırada acılı ailenin feryatları yürekleri yaktı. Baba Murat Kurt ile anne Sibel Kurt, kızlarının tabutuna sarılıp, göz yaşı döktü. Talihsiz kız öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kalemli Mezarlığı'nda toprağa verildi.



SERKAN ÖZCAN