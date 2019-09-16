AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihleri...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri AÖF kayıt yenileme tarihlerini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi yayınladığı akademik takvim ile yeni kayıt, kayıt yenileme tarihlerini paylaştı. Peki AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? sorusu AÖF öğrencileri tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi'nin akademik takvimine göre AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? İşte merak edilenler... AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme 07 Ekim 2019 Pazartesi - 18 Ekim 2019 Cuma tarihleri arasında yapılacaktır. 18 Ekim 2019 Cuma ise mazeretli kayıt yenileme tarihi olarak verildi. AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR? AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi'nin kayıt ekranından gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir.