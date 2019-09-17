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'ta 32 düzensiz yakalandı

Çanakkale Eceabat'ta 32 düzensiz göçmen yakalandı

17.09.2019, 13:25

'nin ilçesinde illegal yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 32 düzensiz yakalandı. Yasa dışı geçişi organize etmeye çalıştığı ileri sürülen uyruklu M.H. ise gözaltına alındı

Küçükanafarta köyünün Küçükkemikli mevkisine operasyon düzenleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4'ü çocuk 32 yabancı uyrukluyu yakalayarak haklarında işlem başlattı.

Jandarma, 17'si Somali, 15'i Afganistan uyruklu bu kişileri, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim etti.

Yasa dışı geçişi organize etmeye çalıştığı ileri sürülen Suriye uyruklu M.H. ise gözaltına alındı

AA

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