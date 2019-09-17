Çanakkale Eceabat'ta 32 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde illegal yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişi organize etmeye çalıştığı ileri sürülen Suriye uyruklu M.H. ise gözaltına alındı
Küçükanafarta köyünün Küçükkemikli mevkisine operasyon düzenleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4'ü çocuk 32 yabancı uyrukluyu yakalayarak haklarında işlem başlattı.
Jandarma, 17'si Somali, 15'i Afganistan uyruklu bu kişileri, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim etti.
Yasa dışı geçişi organize etmeye çalıştığı ileri sürülen Suriye uyruklu M.H. ise gözaltına alındı
AA
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