İzmir'de bugün (18 Eylül Çarşamba) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi gün boyu devam edecek. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'de Karabağlar ve Balçova ilçelerinde su kesintisi 8 saat olacak. Peki İzmir'de hangi mahallelerde sular olmayacak? Sular ne zaman gelecek? İşte 28 Eylül Çarşamba günü İzmir'de su kesintileri…
İzmir'de bugün (18 Eylül Çarşamba) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi gün boyu devam edecek. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'de Karabağlar ve Balçova ilçelerinde su kesintisi 8 saat olacak. Peki İzmir'de hangi mahallelerde sular olmayacak? Sular ne zaman gelecek? İşte 28 Eylül Çarşamba günü İzmir'de su kesintileri…
İzmir'de 8 saatlik su kesinti! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 18 Eylül Çarşamba İzmir'de su kesintileri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.