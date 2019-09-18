  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir'de zehirli su paniği! Foça ve Menemen'de sulama kanalında balık ölümleri korkuttu

'de zehirli paniği! ve 'de sulama kanalında ölümleri korkuttu

İzmir'de zehirli su paniği! Foça ve Menemen'de sulama kanalında balık ölümleri korkuttu

18.09.2019, 15:45

'in ve ilçesinin kırsal mahallelerindeki arazilerine aktaran kanallarda dünden bu yana görülen ölümleri yarattı. Çok kirli akan suyun zehirli olabileceği, sulanan tarlalardan bitkiler yoluyla insan sağlığını da tehdit etme olasılığının yüksek olduğu belirtilerek, acil önlem alınması istendi.

'nın kırsal Gerenköy ve Bağarası mahallelerindeki sulama kanalları ile 'deki sulama kanallarındaki suyun dünden bu yana aşırı kirli aktığı ve toplu ölümlerinin yaşandığı görüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de zehirli su paniği! Foça ve Menemen'de sulama kanalında balık ölümleri korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN