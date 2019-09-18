İzmir'de zehirli su paniği! Foça ve Menemen'de sulama kanalında balık ölümleri korkuttu

İzmir'in Menemen ve Foça ilçesinin kırsal mahallelerindeki tarım arazilerine su aktaran kanallarda dünden bu yana görülen balık ölümleri endişe yarattı. Çok kirli akan suyun zehirli olabileceği, sulanan tarlalardan bitkiler yoluyla insan sağlığını da tehdit etme olasılığının yüksek olduğu belirtilerek, acil önlem alınması istendi.

Foça'nın kırsal Gerenköy ve Bağarası mahallelerindeki sulama kanalları ile Menemen'deki sulama kanallarındaki suyun dünden bu yana aşırı kirli aktığı ve toplu balık ölümlerinin yaşandığı görüldü.